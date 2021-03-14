«كهرباء دبي» تفوز بجائزة أفضل صفقة للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2020

المصدر: دبي - البيان

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي، بجائزة «أفضل صفقة للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2020»، عن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، من قبل مجلة «بروجكت فاينانس إنترناشونال»، التابعة لوكالة الأنباء العالمية «تومسون رويترز»، وهي مجلة متخصصة في متابعة وتحليل المشاريع والبيانات المالية، والصفقات للمشاريع على مستوى العالم.

وقد تسلم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الجائزة، بحضور المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وفريق عمل المشروع.

وقال معالي الطاير: «تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تشكل نبراساً نهتدي به في مسيرة التميز والإنجازات غير المسبوقة التي حققناها، تستمر الهيئة في جهودها، لتسهم بشكل فعال في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

وتشكل المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 900 ميغاوات بنظام المنتج المستقل، إضافة نوعية جديدة في سجل سلسلة مشروعاتنا الناجحة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، والتي تستخدم أفضل التقنيات العالمية. وستنفذ المرحلة الخامسة شركة «شعاع للطاقة-3»، التي أسستها الهيئة بالشراكة مع الائتلاف الذي تقوده أكوا باور، ومؤسسة الخليج للاستثمار، وقد حصلنا على أدنى سعر عالمي، بقيمة 1.6953 سنت أمريكي للكيلووات ساعة، لهذا المشروع، الذي سيستخدم أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور، لزيادة إنتاجية الطاقة.

ونتعهد بمواصلة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، مسترشدين برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لنسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في جميع القطاعات».

قال معالي سعيد الطاير: «نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة، التي تضاف إلى مجموعة الجوائز العالمية المرموقة التي حصلت عليها مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أحد مسارات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 75% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي، من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 ويعد المجمع أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميغاوات بحلول 2030».

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