راشد المطروشي: جاهزون لتنفيذ توجيهات القيادة

المصدر: (دبي - البيان)

أكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «خطة دبي الحضرية 2040» يهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، من خلال توفير جودة معيشية للسكان هي الأفضل والأرقى عالمياً، ووضع وتطبيق الخطط والمشاريع المستقبلية الكبرى وفق معايير التنافسية العالمية.

وأضاف: «بهذه المناسبة نؤكد جاهزيتنا كأعضاء في فريق العمل الحكومي المتكامل المثابر في دبي، لتنفيذ توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتكون دبي المدينة الأفضل والأسعد في العالم للمواطنين والمقيمين والضيوف».

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