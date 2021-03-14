مطر الطاير: دبي مستمرة فـي النمو رغم التحديات

المصدر: دبي- البيان

تقدم معالي مطر محمد الطاير، رئيس اللجنة العليا لخطة دبي الحضرية 2040، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تفضله بإطلاق خطة دبي 2040، كما تقدم بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، على توجيهاتهما ودعمهما اللامحدود خلال مراحل إعداد الخطة التي بدأ العمل على تطويرها فـي 2018م بمشاركة 65 جهة حكومية وخاصة.

وقال الطاير: «إن خطة دبي 2040، تؤكد ريادة دبي العالمية، واستمرارها فـي النمو والتقدم على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها مختلف دول العالم، وأن الخطة الحضرية اعتمدت خمسة مراكز حضـرية تمتاز بتنوّع استعمالات الأراضـي وزيادة كثافتها وتكامل الخدمات فيها، الأمر الذي يسهم في تقليل تكاليف البنية التحتية، وزيادة محفزات التنمية العقـارية، ودعم موقع دبي العالمي كمركز مـالي وتسهيل ممارسة الأعمال».

وأضاف: «سيكون الإنسان هو محور خطة دبي الحضرية، وسيتم بموجب الخطة توفير احتياجات إسكان المواطنين لأكثـر من 20 عاماً، من خلال بدائل متنوعة للوحدات السكنية تراعي حجم الأسرة المواطنة واحتياجاتها».

وأوضح معالي مطر الطاير أن خطة دبي 2040، تسهم في دعم موقع دبي العالمي كمركز مـالي وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وفرص استقطاب الاستثمارات العالمية فـي جميع القطاعات، حيث سيتم زيادة مساحة الأنشطة الاقتصادية لتصل إلى 168 كيلومتراً مربعاً، وسيتم التركيز على ممكنـات تطوير قطاع الصناعات التكنولوجية المتقدمة، باعتبـارها أحد مجالات التركيز المستقبلية.

ولفت إلى أن خطة 2040 تفرق عن الخطط السابقة بأنها كانت توضع لعشر سنوات على الرغم من أنه يطلق عليها خطط عشرينية ولكن يحدث فيها تغيرات جذرية بسبب النمو المتسارع في عدد سكان الإمارة وهناك دراسة لاسترجاع المناطق القديمة وإعادة المواطنين للعيش فيها.

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