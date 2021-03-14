حمدان بن محمد: خطة دبي الحضرية 2040 مرحلة عمل جديدة للعشرين عاماً المقبلة

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن خطة دبي الحضرية 2040، مرحلة عمل جديدة، للعشرين عاماً المقبلة، بخارطة طريق واضحة، لتنمية مستدامة، نستكمل بها مشروعاً تنموياً طموحاً، وضع سعادة الإنسان في مقدم أهدافه.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر «تويتر»: «أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، خطة دبي الحضرية 2040.. ووجّه أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.. مرحلة عمل جديدة للعشرين عاماً المقبلة، بخارطة طريق واضحة، لتنمية مستدامة، نستكمل بها مشروعاً تنموياً طموحاً، وضع سعادة الإنسان في مقدم أهدافه».

وأضاف سموه: «الخطة تضمن استعدادنا الكامل لتلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع والزوار.. بالتركيز على خمسة مراكز حضرية تدعم القطاعات الاقتصادية.. وتنوّع فرص العمل.. وتوفّر المتطلبات الإسكانية، ضمن 6 مستويات للتمدُّن، تحدد مستوى البنية التحتية لكافة المرافق والخدمات».

وتابع سموه: «أهداف مهمة للخطة، في مقدمها تعزيز ارتباط المواطن بالأحياء القديمة.. وضمان التوظيف الأمثل للموارد، لا سيما الأراضي.. وتوفير الخيارات الأفضل للإسكان.. وزيادة المسطحات الخضراء.. ودعم القطاعات الاقتصادية الجديدة.. مع تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، والتوسع في حلول التنقُّل المستدامة».





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز