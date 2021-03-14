6 مستويات للتمدن حددتها «خطة دبي 2040»

المصدر: دبي - البيان

حددت خطة دبي الحضرية، ستة مستويات للتمدن تتبع هيكلاً متدرجاً لمراكز عمرانية متعددة الاستعمالات والكثافات، تؤدي وظيفة معنية ودوراً خاصاً للتجمعات السكانية والوظيفية ضمن نطاق صلاحيات الخدمة الخاصة بها.

وتشمل المستويات الستة: المدينة ويتراوح تعداد سكانها بين مليون ومليون ونصف المليون نسمة، ثم القطاع ويتراوح عدد سكانه من 300 ألف إلى 400 ألف نسمة، بعد ذلك يأتي مستوى المنطقة وحُدِّد عدد سكانه من 70 ألفاً إلى 125 ألف نسمة، يليه المجمع ويتراوح عدد سكانه من 20 ألفاً إلى 30 ألف نسمة، ثم الحي ويتراوح عدد سكانه من 6000 إلى 12000 نسمة، وأخيراً الحي المحلي وهو أصغر المستويات ويكون عدد سكانه بين 2000 إلى 4000 نسمة.

وبناءً على هذه المستويات الستة، يتم تحديد مستوى البنية التحتية لمنظومة الطرق والنقل، والطاقة والخدمات الحكومية من مستشفيات ومدارس ومراكز خدمة وغيرها، وكذلك المرافق والخدمات والترفيهية، لتوفير مراكز خدمية متكاملة بكل مناطق دبي مع التوسع في استخدام وسائل التنقل المرنة والمستدامة.

قانون للتخطيط

وتتضمن خطة دبي الحضرية 2040 إصدار قانون متكامل ومرن للتخطيط الحضري يدعم استدامة التنمية والتطوير، ويراعي التوجهات المستقبلية للإمارة، وسيتضمن حوكمة التخطيط الحضري من خلال تطوير نظام متكامل لحوكمة التخطيط الحضري يضمن تنظيم العلاقة والمسؤوليات بين كل الأطراف المعنية، وكذلك رفع كفاءة التنمية والاستغلال الأمثل للبنية التحتية، وذلك بتعزيز التنمية ضمن الفراغات الموجودة داخل المنطقة الحضرية، والتركيز على التنمية الموجهة لتشجيع النقل الجماعي والمشي واستخدام الدراجات الهوائية ووسائل التنقل المرنة، وإنشاء قاعدة بيانات تخطيطية موحدة، تدعم عملية اتخاذ القرار وتعزز الشفافية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز