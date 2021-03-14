دانة الدنيا كما أرادها راشد ومحمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان

في حياة الأمم والشعوب شخصيات عظيمة تصنع التاريخ، وتبني المجد، لتنقل شعوبها إلى صدارة التاريخ بإنجازاتهم وقدرتهم على صياغة الأحداث. والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، أحد هؤلاء العظماء حيث تحولت دبي في عهده من إمارة نامية تجارياً إلى واحدة من أهم المراكز التجارية في المنطقة، ليكمل المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصبح دبي بعهد سموه عالماً في مدينة وينطلق من بين أيدي أبنائها أعظم إنجاز علمي لتصل دبي والإمارات إلى المريخ منطلقة من خطط مدروسة قالها محمد بن راشد: إن تنفيذ المشاريع والمبادرات في دبي يتوقف على الاقتناع التام بها 100%.

1960

الخطة الحضرية الأولى

عدد السكان 40 ألف نسمة وتم خلالها افتتاح ميناء راشد وجسر آل مكتوم ونفق الشندغة ومطار دبي الدولي

1971

الخطة الحضرية الثانية

80 ألف نسمة، افتتاح أحواض دبي الجافة وشارع الشيخ زايد (دبي أبوظبي) وميناء جبل علي وبرج راشد والمركز التجاري

1985

الخطة الحضرية الثالثة

370.8 ألف نسمة، وتم تأسيس شركة طيران الإمارات وسلطة موانئ دبي وأول منطقة حرة بجبل علي وافتتاح مستشفى لطيفة (الوصل)

1995

الخطة الحضرية الرابعة

674 ألف نسمة، وتم تأسيس مدينة دبي للإنترنت والإعلام ومركز محمد بن راشد للفضاء وافتتاح نخلة الجميرا ومركز دبي المالي العالمي وفندق برج العرب

2008

الخطة الحضرية الخامسة

1.5 مليون نسمة، افتتاح برج خليفة ومترو دبي ومطار آل مكتوم وتوسعة مطار دبي مبنى 3، وتطوير التقاطع 1 على شارع الشيخ زايد

2012

الخطة الحضرية السادسة

1.905 مليون نسمة، وتم إطلاق متحف المستقبل والفوز باستضافة إكسبو 2020 وافتتاح مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية وقناة دبي المائية

2021

الخطة الحضرية السابعة

5.8 ملايين نسمة عدد سكان دبي 2040 ( 7.8 ملايين خلال النهار)

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