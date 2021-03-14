دانة الدنيا كما أرادها راشد ومحمد بن راشد
في حياة الأمم والشعوب شخصيات عظيمة تصنع التاريخ، وتبني المجد، لتنقل شعوبها إلى صدارة التاريخ بإنجازاتهم وقدرتهم على صياغة الأحداث. والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، أحد هؤلاء العظماء حيث تحولت دبي في عهده من إمارة نامية تجارياً إلى واحدة من أهم المراكز التجارية في المنطقة، ليكمل المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصبح دبي بعهد سموه عالماً في مدينة وينطلق من بين أيدي أبنائها أعظم إنجاز علمي لتصل دبي والإمارات إلى المريخ منطلقة من خطط مدروسة قالها محمد بن راشد: إن تنفيذ المشاريع والمبادرات في دبي يتوقف على الاقتناع التام بها 100%.
1960
الخطة الحضرية الأولى
عدد السكان 40 ألف نسمة وتم خلالها افتتاح ميناء راشد وجسر آل مكتوم ونفق الشندغة ومطار دبي الدولي
1971
الخطة الحضرية الثانية
80 ألف نسمة، افتتاح أحواض دبي الجافة وشارع الشيخ زايد (دبي أبوظبي) وميناء جبل علي وبرج راشد والمركز التجاري
1985
الخطة الحضرية الثالثة
370.8 ألف نسمة، وتم تأسيس شركة طيران الإمارات وسلطة موانئ دبي وأول منطقة حرة بجبل علي وافتتاح مستشفى لطيفة (الوصل)
1995
الخطة الحضرية الرابعة
674 ألف نسمة، وتم تأسيس مدينة دبي للإنترنت والإعلام ومركز محمد بن راشد للفضاء وافتتاح نخلة الجميرا ومركز دبي المالي العالمي وفندق برج العرب
2008
الخطة الحضرية الخامسة
1.5 مليون نسمة، افتتاح برج خليفة ومترو دبي ومطار آل مكتوم وتوسعة مطار دبي مبنى 3، وتطوير التقاطع 1 على شارع الشيخ زايد
2012
الخطة الحضرية السادسة
1.905 مليون نسمة، وتم إطلاق متحف المستقبل والفوز باستضافة إكسبو 2020 وافتتاح مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية وقناة دبي المائية
2021
الخطة الحضرية السابعة
5.8 ملايين نسمة عدد سكان دبي 2040 ( 7.8 ملايين خلال النهار)