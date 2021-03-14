تطوير المنظومة التأمينية بمشروع الشارقة إمارة آمنة

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع التنسيقي المشترك بين القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، والذي عقد بقاعة الريادة بمقر نادي ضباط الشرطة وناقش الاجتماع تطوير أطر المنظومة التأمينية الخاصة بمشروع الشارقة إمارة آمنة، والذي يعد من المشاريع الحيوية.

وذلك بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والمدراء العامين بالشرطة وأبوبكر محمد المرزوقي نائب رئيس المبيعات الحكومية بمؤسسة الإمارات للاتصالات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز