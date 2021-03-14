91 % رضا موظفي دائرة القضاء في أبوظبي 2020

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

ارتفعت نسبة المتوسط العام لرضا موظفي دائرة القضاء في أبوظبي، إلى 91% خلال عام 2020، وذلك حسب ما أظهرته نتائج تقرير رضا الموظفين السنوي، والذي تضمن 14 محوراً رئيسياً للقياس شملت مختلف الجوانب وفق مؤشرات محددة وواقعية.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام دائرة القضاء بتنمية رأس المال البشري، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لإيجاد بيئة إبداعية محفزة على التجديد والابتكار، بما ينعكس بدوره على جودة الأداء والارتقاء بالخدمات القضائية والعدلية.

وقال: إن ارتفاع نسبة رضا موظفي دائرة القضاء خلال عام 2020 والتي وصلت إلى 91%، وبفارق إيجابي عن عام 2019 التي حققت 83%، يعكس مدى العمل الجاد من أجل الوقوف على تلبية متطلبات موظفي دائرة القضاء وتوفير مقومات داعمة تضمن أداء الموظفين لمهامهم على النحو الأمثل وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، ولاسيما مع تطبيق أنظمة العمل عن بُعد في ظل جائحة كورونا.

وتفصيلاً، أظهرت نتائج تقرير رضا الموظفين السنوي، تصدر محور «أداء الدائرة واستقرارها»، جميع المحاور الرئيسية للقياس، بنسبة 94% خلال عام 2020، وبفارق إيجابي عن عام 2019 إذ جاءت النسبة 86%، وعام 2018 نسبة 82%.

كما بينت النتائج، ارتفاع نسبة الرضا عن الخدمات الإلكترونية المتاحة إلى 93%، فيما بلغت النسب المتعلقة بمؤشرات ظروف وبيئة العمل 91%.

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