5 امتيازات للمستفيدين من مبادرة «محطة الشباب»

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

تقدم المؤسسة الاتحادية للشباب 5 امتيازات يمكن للشباب المستفيدين من مبادرة «محطة الشباب» الحصول عليها، بهدف دعم إطلاق مشاريعهم التجارية الناشئة الجديدة، وتشمل «مساحات مجانية، التوجيه والإرشاد، الترخيص، المعدات الأساسية، الحصول على علامة بمجهود الشباب».

وتعد مبادرة «محطة الشباب» بمثابة أكبر حاضنة تجارية مفتوحة موزعة على المراكز التجارية والأسواق والمطارات والمرافق الثقافية والسياحية في الدولة، حيث يستطيع رواد الأعمال الشباب إطلاق مشروعهم، ومن ثم الاستفادة من هذه الامتيازات،

حيث يتم توفير مساحات مصممة مسبقاً لهم تتسع باستيعاب العديد من المعدات وتتصف بالمرونة في التغيير، فيما بإمكانهم كذلك الحصول على التوجيه والإرشاد وذلك من خلال الخبراء الذين تتعاون معهم المؤسسة الاتحادية للشباب، لتقديم النصائح لرواد الأعمال الشباب حول نوعية مشروعاتهم، ونموذج العمل، وطرق تحسين أداء المشروع.

وتتواصل الامتيازات لتشمل كذلك الترخيص، حيث تقدم «محطة الشباب» فرصة الترخيص والحصول على تصريح مزاولة نشاط ضمن المحطة، فضلاً عن توفير المعدات الأساسية لهم الخاصة بمشروعهم بما فيها المعدات التقنية ومساحات العرض وغيرها، وصولاً إلى الامتياز الخامس وهو الحصول على علامة «بمجهود الشباب» لتكون ضمن قصص نجاح المشاريع الشبابية في الدولة.

تقييم

ويصل عدد مواقع المحطات التي يمكن للشباب في مختلف الإمارات إطلاق مشـــاريعهم منها إلى 22 موقعاً تشمل: ياس مول، ومطـــار دبي الدولي، ودبي مول، وسيتي ووك، والســـيف، ولاســـت إكزت القــدرة، ولاست إكزت ماد إكس في شارع الشيخ زايد، ومكتبة الصفا للفنون والتصميم، ومتحف الاتحاد، وســيتي سنتر مردف، وقلب الشــارقة، وحديقة العلم بعجـــمان، ومول أم القيــوين، ومنــار مول، والحمرا مــول، وســــيتي سنتر الفجيرة، وفي جمـــــيــع مراكز الــــشــباب في الدولة.

وتتيح كل محطة من محطات الشباب الفرصة لإطلاق المشاريع الجديدة خلال فترة زمنية تمتد لـ6 أشهر قابلة للتجديد في مختلف مناطق الدولة، وذلك في المساحات الأكثر حيوية لنجاح الأعمال، وذلك بعد التقييم، فيما توفر «محطة الشباب» فرصة للمشاريع الشابة للدخول إلى حلبة المنافسة إلى جانب العلامات التجارية العالمية والسماح للقائمين عليها لاكتساب مهارات ريادية عبر تجارب عملية من خلال تحمل المبادرة لتكلفة استئجار المساحات، وبالتالي تقليل المخاطر والتحديات التي تواجه رواد الأعمال الشباب، وتعطيهم فرصة أكبر لتركيز جهودهم للاستثمار بنقاط القوة في منتجاتهم وخدماتهم وتعزيز تنافسيتها وتحسين أداء شركاتهم وتطويرها دون تحمل أعباء أو مخاطر مالية.

اشتراطات

يتطلب الانضمام للمحطات بعض الاشتراطات وهي أن يكون صاحب المشروع التجاري من مواطني الدولة، ومن الفئة العمرية بين الـ18 والـ35، وألا يكون للمشروع أي فروع أخرى، حيث تخصص المحطات للمشاريع التجارية الجديدة، فضلاً عن أن تكون الفكرة جديدة على أسواق الدولة، وتمت دراستها بشكل سليم، وتم وضع خطط لنجاحها.

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