«جائزة ابن حم» تعتمد فعالية سنوية لنشر ثقافة الابتكار

المصدر: (العين – جميلة إسماعيل)

أكد الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، رئيس جائزة «ابن حم للابتكار»، ورئيس مجلس إدارة مجلس ابن حم الذكي لـ«البيان» أن الجائزة اعتمدت فعالية سنوية تساهم في نشر ثقافة الابتكار من خلال تقديم خدمات استثنائية تعود على المجتمع الإماراتي بمزيد من الازدهار والتقدم.

وتهدف جائزة «ابن حم للابتكار» التي أطلقت برعاية مجلس ابن حم الذكي إلى دعم المبتكرين والمبدعين وترسيخ ثقافة الابتكار في المجتمع ومؤسساته، وتكريم أفضل المشاريع والخطط الطموحة ولا سيما التي تساهم وبفعالية في تسهيل حياة المواطن والمقيم على حد سواء وتحقيق استدامة الموارد، وخلق فرص عمل واستثمار جديدة تفتح آفاقاً أكبر للقاطنين في دولة الإمارات.

وذكر بن حم: «تدرك القيادة الرشيدة في الدولة أن الابتكار يُشكل عنصراً أساسياً في بناء اقتصاد معرفي، والحرص في المقابل على تعزيز ونشر ثقافة الابتكار وتحويلها إلى أسلوب حياة، ومن هذا المنطلق اجتهدنا لإطلاق جائزة ابن حم للابتكار التي من شأنها أيضاً أن تساهم في ترسيخ ثقافة الابتكار في العمل المؤسسي والمجتمعي، وتحفيز الكوادر البشرية للخروج بفرص ابتكارية، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار».

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