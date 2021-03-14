بطاقة عطاء من «إسلامية دبي» ضمن أفضل 25 مبادرة

المصدر: دبي - البيان

تم إدراج مبادرة «بطاقة عطاء» التي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في قائمة أفضل 25 مبادرة حكومية مبتكرة تم تنفيذها في القطاع الحكومي بالدولة خلال الفترة من عام 2017 وحتى عام 2020 ضمن تقرير «ابتكارات من الإمارات» الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي مما يعكس التزام الدائرة بمسايرة ركب التطور السريع في تطوير مبادرات مبتكرة تساهم بشكل إيجابي في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات.

وأكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة أن «بطاقة عطاء» جاءت تجسيداً لتوجيهات الحكومة الرشيدة الرامية إلى تبني الابتكار كثقافة مؤسسية راسخة تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم.

وقال إن المبادرة هدفت إلى تنمية الأعمال والمبادرات الإنسانية والخيرية لمواكبة التحولات السريعة التي تشهدها دولة الإمارات، وتنفيذاً للبند التاسع من وثيقة الخمسين بتحقيق «نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب نمونا الاقتصادي».

إنجاز

وأضاف أن «أسواق» كانت من محال البيع بالتجزئة السباقة في تبني فكرة بطاقات التبرع خلال مرحلة الإطلاق التجريبي، مشيراً إلى أن الدائرة بصدد إطلاق المبادرة في فروع «أسواق» الأخرى، كما تجري مناقشات نهائية مـع سلاسل البيـع بالتجزئـة الأخـرى مثـل شـركة الاتحـاد وكارفـور وأسـواق اللولـو لتنفيذ المبادرة.

ولفت إلى أن «بطاقة عطاء» حققت من خلال تنوع المجالات الخيرية واستحداث قناة التبرع أكثر من 793 مليـون درهـم، منوهاً إلى أن دخول الدائرة ضمن أفضل 25 مبادرة حكومية مبتكرة ما هو إلا إنجاز فريق متكامل ترجم تطلعات رؤية القيادة الرشيدة بتطوير آليات ذكية ومرنة تحقق سعادة ورفاهية المجتمع.

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