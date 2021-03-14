وفد «زايد الخيرية» يبحث التعاون مع رئيس وزراء قرغيزستان

المصدر: (بيشكيك - وام)

استقبل ألوقبيك ماريبوف رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان، حمد سالم بن كردوس العامري، مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والوفد المرافق له، الذي ضم الدكتور إبراهيم حسن الزعابي مدير إدارة البرامج والمشاريع، والدكتور خالد الحضرمي المستشار القانوني للمؤسسة. تناول اللقاء علاقات التعاون خصوصاً بعد وضع حجر الأساس للأكاديمية الإسلامية في مدينة توكموك شمالي قرغيزستان.

وقدم بن كردوس خلال اللقاء نبذة مختصرة عن المؤسسة، التي رسم معالم مسيرتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحدد لها أهداف مساعداتها داخل الدولة وخارجها في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، وتشجيع البحث العلمي والعمل الخيري عموماً، علاوة على برنامج زايد للحج، منوهاً بأن المؤسسة تواصل سعيها بوضع الخطط الاستراتيجية لمواكبة النهضة الكبيرة والمتطورة، التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف الصعد، وتكثف المؤسسة برامجها ومشاريعها الإنسانية لتعزيز صدارة الإمارات للعمل الخيري والإنساني.

ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء القرغيزي عن تقديره لدولة الإمارات، لما تنفذه من مشاريع وبرامج إنسانية في بلاده.

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