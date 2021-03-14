قائد عام شرطة رأس الخيمة يشيد بجهود مواجهة «كوفيد 19»

المصدر: رأس الخيمة- وام

أشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بدور إدارة الشرطة المجتمعية في دعم الجاهزية واستمرارية الأعمال خاصة خلال جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» عبر استعراض وشرح البرامج التوعوية والمجتمعية المنفذة والجارية خلال العام 2021.

جاء ذلك خلال زيارته الإدارة برفقة فريق التفتيش بالقيادة العامة، حيث كان في استقبالهم العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والعقيد سعيد مطر الخاطري نائب مدير الإدارة، والمقدم عبدالله عبدالرحمن الزعابي رئيس قسم توعية المجتمع، ومدراء الأفرع.

واستمع اللواء علي بن علوان النعيمي إلى شرح تفصيلي قدمه العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي، الذي استعرض إنجازات الإدارة والإجراءات المتبعة في أداء مهام عملها ونتائج المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية والأداء المؤسسي للأقسام والأفرع. وفي ختام الجولة التفقدية، تقدم، بالشكر لإدارة الشرطة المجتمعية لتحقيقهم المستهدفات المطلوبة لعام 2020 بنسبة 100 % على مستوى القيادات الشرطية.

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