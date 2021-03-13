وزير الصحة الأردني يقدم استقالته بعد وفاة 6 أشخاص في مستشفى السلط

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم وزير الصحة الأردني استقالته على خلفية وفاة 6 أشخاص في مستشفى السلط بسبب نقص الأكسجين.

وقال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إنه في صباح السبت، حدث انقطاع للأكسجين في مستشفى السلط الحكومي الجديد، وهو ناتج عن نقص في خزانات الأكسجي ما أدى إلى وقوع 6 وفيات.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الأردني السبت، أن هناك ربما تأثير لنقص الأكسجين على هذه الوفيات وسيتم التحقق في حال كان هناك السبب نقص الأكسجين وفق وكالة عمون.

وبين أنه لا يوجد لديه تبرير للموت، ولا بد من أن يكون هناك تقصير وسيتم محاسبة المقصرين، ووجه رئيس الوزراء باجراء تحقيق بهذا الخصوص.

وأكد أن المقصرين لا بد أن يحاسبوا وأنه كوزير للصحة يتحمل المسؤولية الأخلاقية ومستعد لتحملها، معلناً تقديم استقالته من الحكومة، مقدما التعازي لذوي المتوفين.

وشدد على أن الأمر يحتاج للصبر من الجميع، مبيناً أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها.

ولفت إلى أن الأكسجين وصل للمستشفى بعد ساعة من الانقطاع وتفقد وجوده بكميات كافية، مؤكداً عدم وجود مشكلة الآن في المستشفى.

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