عدد سكان دبي من المقيمين 5.8 ملايين نسمة في 2040

المصدر: البيان الإلكتروني

وفقاً للدراسات، من المتوقع أن يرتفع عدد السكان المقيمين في دبي من 3.3 ملايين نسمة في 2020 إلى 5.8 ملايين نسمة في 2040. وسيرتفع عدد السكان خلال ساعات النهار من 4.5 ملايين نسمة في 2020 إلى 7.8 ملايين نسمة في 2040، حيث سيتم استغلال المسـاحات المتوفرة ضمن حدود خط التنمية العمرانية الحـالي.

وستتركز التنمية العمرانية في نطاق المنطقة الحضرية القائمة، وسيتم توفير كافة احتياجات السكان من خلال تطوير مراكز خدمية متكاملة بكافة مناطق دبي سيراً على الاقدام أو باستخدام الدراجة الهوائية أو وسائل التنقل المستدام، والتركيز على رفع مستوى جودة الحياة، ورفع الكثافة السكانية ضمن المناطق القريبة من محطات النقل الجماعي الرئيسية.

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