حمدان بن محمد: خطة دبي الحضرية 2040 خارطة طريق واضحة لتنمية مستدامة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن خطة دبي الحضرية 2040 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله تعتبر خارطة طريق واضحة لتنمية مستدامة تستكمل مشروعاً تنموياً طموحاً وضع سعادة الإنسان في مقدمة أهدافه.

وقال سموه عبر تويتر: "أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد خطة دبي الحضرية 2040.. ووجّه أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم .. مرحلة عمل جديدة للعشرين عاماً المقبلة بخارطة طريق واضحة لتنمية مستدامة نستكمل بها مشروعاً تنموياً طموحاً وضع سعادة الإنسان في مقدمة أهدافه".

وأضاف سموه: "الخطة تضمن استعدادنا الكامل لتلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع والزوار.. بالتركيز على خمسة مراكز حضرية تدعم القطاعات الاقتصادية.. وتنوّع فرص العمل.. وتوفّر المتطلبات الإسكانية ضمن 6 مستويات للتمدُّن تحدد مستوى البنية التحتية لكافة المرافق والخدمات".

وتابع: "أهداف مهمة للخطة في مقدمتها تعزيز ارتباط المواطن بالأحياء القديمة.. وضمان التوظيف الأمثل للموارد لاسيما الأراضي.. وتوفير الخيارات الأفضل للإسكان.. وزيادة المسطحات الخضراء.. ودعم القطاعات الاقتصادية الجديدة.. مع تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال والتوسع في حلول التنقُّل المستدامة".

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