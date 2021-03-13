محمد بن راشد يعتمد مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040 بهدف أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وقال سموه عبر تويتر: "اعتمدنا بحمدالله مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040 .. هدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم .. مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية ستتضاعف مرة ونصف وستزيد أطوال شواطئنا 400٪ خلال العشرين عاما القادمة .. و60٪ من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية".

وأضاف: "هدف مخطط دبي الحضري الجديد هو تخطيط الحياة في دبي خلال 20 عاما قادمة .. وتوفير جودة معيشية للسكان تكون الأفضل والأرقى عالمياً .. والاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى القادمة في دبي .. ونسأل الله أن يوفق الجميع لخدمة البلاد والعباد"

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