14 ألف متطوع انضموا إلى «منصة شرطة دبي للتطوع» العام الماضي

المصدر: دبي ـ البيان

قدمت منصة شرطة دبي للتطوع في العام 2020، «107» فرص تطوعية، شارك فيها 14512 متطوعاً من 82 جنسية، يمثلون موظفين من شرطة دبي من العسكريين والمدنيين.

ومن الجمهور الخارجي الذين بادروا إلى التسجيل في المنصة عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي للانضمام إلى المبادرات المختلفة التي تطلقها الشرطة، وبلغت عدد الساعات التطوعية 89 ألفاً و758 ساعة تطوعية، ما يعد إنجازاً يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي تحققها شرطة دبي في مجال التطوع والعمل الإنساني.

دور

وقال النقيب مهندس خليفة الروم، مدير منصة شرطة دبي للتطوع، إن القيادة العامة لشرطة دبي، تؤمن إيماناً كبيراً بدور المتطوعين في مجتمعاتهم، وأثر التطوع على عملية تنمية ونهضة أي مجتمع، كونه يعزز من مفهوم العمل الجماعي التطوعي، ويغرس مفاهيم التعاون البناء.

وبين الروم، أن المنصة تنظم آلية التطوع بشكل شامل، يتيح للموظفين إمكانية الاطلاع على المبادرات والفعاليات والمناسبات كافة، واختيار ما يتناسب للتطوع، وفقاً لما يتمتعون به من مهارات وإمكانات.

وأشار إلى أن آلية التطوع تمتد إلى قيام كل منسق فعالية أو مبادرة بالإشراف والتأكد من مشاركة المتطوعين المسجلين في النظام، وتقييم أدائهم وفعالية مشاركتهم، ومن ثم منحهم شهادة معتمدة عبر بريدهم الإلكتروني.

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