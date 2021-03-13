قرقاش: الحراك الدبلوماسي في المنطقة مشجع والحوار أساسي لاستقرارها

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا عبر حوار وتواصل دولها.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «الحراك الدبلوماسي المتعدد الأطراف والذي تشهده المنطقة باتجاه بناء الجسور مشجّع وضروري». وأضاف المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تغريدته قائلاً: «ومن المهم التواصل واستمرار الحوار، وترميم التصدعات على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي». واختتم معاليه تغريدته بالقول: «استقرار المنطقة لن يتحقق إلا عبر حوار وتواصل دولها».

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