اتحاد الجوجيتسو: شكراً محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

توجه اتحاد الجوجيتسو، واللاعبون المشاركون في بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو المقامة حالياً بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مهنئين سموه بذكرى ميلاده.

وأعرب الاتحاد عن شكره وتقديره لاهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحرصه الدائم على دعم رياضة الجوجيتسو، مما أسهم في تطويرها وعزز انتشارها وممارساتها على نطاق واسع، ورسخ مكانة الدولة والعاصمة أبوظبي كموطنٍ عالمي للجوجيتسو، مؤكدين أن هذا الدعم يمثل دافعاً قوياً لهم لمواصلة تدريبهم وتطوير مهاراتهم وتقديمهم الأداء المتميز.

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