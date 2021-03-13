طحنون بن محمد وهزاع بن زايد: محمد بن زايد قائد وزعيم يغمر الجميع بمحبته

المصدر: دبي - البيان

هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى ميلاده.

وقال سمو الشيخ طحنون بن محمد في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «حين نُبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يومَ ميلاده إنما نبارك لأنفسنا ولوطننا ولأمتنا نعمةَ وجود قائدٍ وزعيم صاحب فكر ورؤية وإرادة، كل عام والإمارات بك تزهو».

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «هو صاحب الكلمة الفعل والرؤية الإنجاز، وفي يوم ميلاد الشيخ محمد بن زايد، يظل بو خالد راية المجد فكراً وقيادة وقلباً يغمر الجميع بمحبته، وهو القائل البيت متوحد، فاتحدت به البيوت، وهو القائل لا تشلون هم، فمضينا معه نحو المستقبل بكل ثقة وعزيمة وإرادة صلبة.. كل عام والإمارات بك بألف خير».

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