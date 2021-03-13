إنشاء مركز إعلامي ذكي بمقر قيادة شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

وجه اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بإنشاء مركز إعلامي ذكي إذاعي وتصويري متكامل ومجهز بأحدث التقنيات في مقر القيادة العامة.



وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة - خلال استضافته ضمن أولى حلقات الدورة الرابعة من البرنامج الإذاعي «العين الساهرة» بحلته الجديدة - على أهمية الدور المحوري والفاعل الذي يقوم به الإعلام الأمني في بث رسائل التوعية والتثقيف الهادفة لكل فئات المجتمع، سعياً وراء تعزيز الأمن والأمان وتقديم مستويات متميزة من الخدمة وفتح قنوات من التواصل المجتمعي مع الجمهور.



وكانت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قد أطلقت برنامج «العين الساهرة» في عام 2015 بهدف تعميق الصلات وتوثيق الروابط بين الشرطة والمجتمع عبر الاتصال المباشر من خلال القناة الإذاعية، حيث يعتبر البرنامج أحد برامج المبادرات الاتحادية لوزارة الداخلية للارتقاء بنوعية الخدمات الأمنية وتطويرها وتحسين الصورة والأداء للمتعاملين مع الشرطة في مختلف المواقع الخدمية.



وثمّن اللواء النعيمي تعاون المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة المتمثل في استضافة حلقات برنامج العين الساهرة الإذاعي في الاستوديو الخاص بالمكتب في صورة تجسد مدى التعاون القائم بين الجانبين في خدمة الصالح العام وتحقيق الأهداف المنشودة.



تضمنت الحلقة تقريراً تحدث عن جهود شرطة رأس الخيمة في ظل الدعم المتواصل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في حفظ الأمن والأمان والنهوض بالخدمات الشرطية المقدمة لأعلى المستويات مع الإشارة إلى أهمية برنامج العين الساهرة الإذاعي في دعم وتعزيز الرسالة الإعلامية الشرطية والأمنية من خلال الوصول لأكبر قاعدة جماهيرية.



وتحدث قائد عام شرطة رأس الخيمة عن دور وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والأمان والنهوض بالعمل الإعلامي الشرطي ومد جسور التواصل مع المجتمع من خلال مثل هذه البرامج الإعلامية، التي تترك بصماتها في الحد من الجريمة عبر إيصال حزم متنوعة من النصائح والإرشادات التي ترفع من مستوى الوعي المجتمعي.



وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة بجهود إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة في تنفيذ المبادرات الإعلامية الهادفة والتواصل مع الجمهور في كل القطاعات.



حضر انطلاقة البرنامج بحلته الجديدة كل من هبة فطاني المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة والعقيد ركن عبدالله بن سلمان النعيمي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة وجميع أعضاء فريق برنامج العين الساهرة.

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