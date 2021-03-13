2306 زيارات تفتيشية نفذتها بلدية دبي خلال يوم

المصدر: دبي - وائل نعيم

نفذ مفتشو البلدية 2306 زيارات تفتيشية على المؤسسات، خلال 11 من الشهر الجاري، وأغلقت صالوناً ومركز تدليك ومغسلة لعدم الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات ومخالفة التعليمات الصحية والنظافة الشخصية، كما تم مخالفة 3 مؤسسات وتوجيه 29 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2271 مؤسسة.





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وتهدف بلدية دبي إلى تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها. ويحرص مفتشو البلدية على متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال الجولات الرقابية على المؤسسات، والتي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابة البلدية، حيث تشمل هذه الإجراءات اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات من بينها: الالتزام بالتباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إضافة إلى التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

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