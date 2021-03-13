دمج منفذ سعادة المتعاملين بجلفار ضمن مركز رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

بادرت وزارة تنمية المجتمع بنقل ودمج منفذ سعادة المتعاملين في منطقة جلفار ضمن مركز سعادة المتعاملين في رأس الخيمة، وذلك من 14 مارس 2021.



يأتي في إطار السعي لتطوير مراكز خدمة موحّدة وتبسيط الإجراءات وتسهيل حصول الجميع على أفضل الخدمات التي تحقق سعادة ورضا المتعاملين.



ويتيح الدمج تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المتعاملون على مستوى الإمارة، في مركز سعادة المتعاملين برأس الخيمة الواقع على شارع النهضة في منطقة «دفان الخور» خلف هيئة حماية البيئة والتنمية، وفق الموقع التالي: https://goo.gl/maps/r2JF2H7zTLbZLHL37، إضافة إلى توفيرها عبر المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية في الموقع الإلكتروني: www.mocd.gov.ae، والتطبيق الذكي للوزارة: MOCDUAE.



وتمنح الوزارة الأولوية لتفعيل وتعزيز طلبات الخدمة الإلكترونية في قنوات تقديم الخدمة، وتعريف المتعاملين بإجراءات الدمج والتحول الرقمي للخدمات. وذلك في إطار نهج الوزارة القائم على مبدأ توسيع دائرة تقديم الخدمات الذكية والاستباقية، وإيصالها لمختلف فئات المتعاملين، ولا سيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأسرة والطفولة والشباب المقبلين على الزواج.



وتقدم مراكز سعادة المتعاملين في وزارة تنمية المجتمع في مختلف إمارات ومناطق الدولة مجموعة متنوعة من الخدمات والمبادرات التي تقدمها، تشمل 11 خدمة: الاستفسارات العامة، طلب المساعدة الاجتماعية، طلب منحة الزواج، طلب المشاركة في الأعراس الجماعية، طلب إصدار بطاقة أصحاب الهمم، إصدار بطاقة عضوية الصنعة للأسر المنتجة، طلب تسويق منتج للأسر المنتجة، طلب المشاركة في برنامج إعداد للشباب المقبلين على الزواج، طلب خدمة تآلف للاستشارات الأسرية، طلب تسجيل كبار المواطنين في مركز سعادة كبار المواطنين، والوحدة المتنقلة، والزائرون، وأخيراً طلب إشهار الجمعيات ذات النفع العام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز