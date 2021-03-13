100 % خفض الأوراق في بلدية دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

حققت بلدية دبي خفض الأوراق بنسبة 100 % خلال عام 2020، وبلغ عدد الأوراق المخفضة 20 مليوناً و960 ألفاً و743 ورقة سنويا، وفرت أكثر من 95 مليون درهم وأكثر من مليون ساعة عمل.



وقال داوود الهاجري مدير عام البلدية لــ «البيان»: أدى تنفيذ الإجراءات التحسينية المرتبطة باستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية إلى رفع نسبة الاكتمال الرقمي إلى 100%، وزيادة نسبة رضا المتعاملين والموظفين وتلبية احتياجاتهم بطريقة متكاملة واستباقية، لافتاً إلى أن عدد المعاملات الذكية والرقمية التي قدمتها بلدية دبي في عام 2020 بلغ مليوناً و877 ألفاً و987 معاملة رقمية.



وأضاف: بدأنا العمل من خلال تقييم الوضع الراهن وحصر خط الأساس لبلدية دبي في استخدام الورق، وبلغ 20 مليوناً و984 ألفاً و104 أوراق تستخدم في الخدمات المقدمة للمتعاملين، والعمليات الداخلية الرئيسية والداعمة، والأوراق المطبوعة اختيارياً، والأوراق في أنظمة تخطيط الموارد الحكومية، وتبعاً لذلك تم تحديد 7 مبادرات لتحقيق المستهدف لعام 2019، ومتابعة إنجازها، حيث تم تحقيق نتيجة بلغت 56.94% في عام 2019، كما تم تحديد 8 مبادرات لتحقيق المستهدف لعام 2020، ومن أهم هذه المبادرات التحسينية التي تم تنفيذها في 2019: التذكرة الخضراء في مراكز البلدية، وفواتير الخدمات وسندات القبض الرقمية، والتفتيش الذكي، وشهادات التصدير الصحية وشهادة تقييم المنتج الغذائي، إضافة إلى خدمة تعديل الرسوم على الرخص التجارية، والمكتب الذكي، وتحسين 13 خدمة بيئية. أما بالنسبة للمبادرات في عام 2020 فهي: نظام إدارة مختبر دبي Labware



ونظام الاستيراد وإعادة التصدير، ومنتجي، ومشروع تطوير الأنظمة Legacy system. كذلك مشروع التحول الرقمي، ونظام تأهيل المقاولين، ومشروع تحسين خدمات المباني، ونظام الإعلانات، ومشروع تقليص وأتمتة النماذج والوثائق الداخلية.



وتابع: هناك مبادرات إضافية تتمثل في: الربط مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بالإضافة إلى الربط مع الحكومة النيوزيلاندية، و إزالة جميع الطابعات والتخلص منها ووقف شراء الأوراق والأحبار، وإقامة ورشات توعوية للموظفين والمتعاملين في أهمية استخدام الحلول البديلة والتقنية. كذلك تدريب فئة العمال على استخدام القنوات الذكية والتكنولوجية وتوفير أجهزة الحاسوب في سكنات العمال.





تعاون



وقال الهاجري: تم التعاون مع دبي الذكية لتحقيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، حيث تم تشكيل فريق عمل من قبل بلدية دبي لتنفيذ متطلبات استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، والاستعانة بدبي الذكية لحصر خط الأساس وتحديد عدد الأوراق المستخدمة. وحصر جميع المتطلبات الخاصة بالبرامج الحكومية المشتركة ووضع خطة مشتركة لتنفيذها، تم استخدام منصة حكومة دبي الذكية للربط مع الجهات الحكومية الأخرى.



وأوضح مدير عام بلدية دبي أنه نتيجة للجهود الدؤوبة في إنجاز المبادرات التحسينية المحددة خلال عامي 2019، و2020 والتي شملت مشاريع أتمتة للخدمات واستحداث لأنظمة جديدة ومبادرات، فقد تم تحقيق مؤشر تخفيض الورق بنسبة 100% في العام 2020، بما يفوق المستهدف المحدد لعام 2020 وهو 75%.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز