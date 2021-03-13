«كهرباء دبي» تتسلم ختم «100% لاورقية»

المصدر: دبي - البيان

تسلمت هيئة كهرباء ومياه دبي ختم «100% لاورقية» من مؤسسة دبي الذكية تقديراً لنجاح الهيئة في الانتهاء من التحول الرقمي لجميع عملياتها وخدماتها بنسبة 100%.



جاء ذلك في زيارة وفد دبي الذكية إلى مركز الهيئة الرئيس، إذ كان في استقبالهم معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ وضم الوفد كلاً من يونس آل ناصر مساعد المدير العام لـ«دبي الذكية» المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي ووسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية.





نجاح جديد



وأعرب معالي سعيد محمد الطاير عن سعادته واعتزازه بهذا النجاح الجديد الذي يضاف إلى سجل الهيئة الحافل بالتميز والريادة ويأتي ثمرة جهود الهيئة الحثيثة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لجعل دبي مدينة المستقبل وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل وبناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق في إطار استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية التي أطلقها سموه وتهدف إلى إلغاء استخدام الورق في جميع المعاملات الداخلية والخارجية ومع المتعاملين بحلول ديسمبر 2021.



وقال معاليه: «لقد ساهمت البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة وحرصها على مواكبة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تسريع وأتمتة جميع الإجراءات للمتعاملين والموظفين على حد سواء إذ توفر الهيئة جميع خدماتها عبر العديد من القنوات الذكية والرقمية التي تساعد المتعاملين على إتمام معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم إضافة إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.. كما انتهت الهيئة من الربط الإلكتروني بأكثر من 30 جهة وقد بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 97.49% في عام 2020.. ومن بين مبادراتنا التي ساهمت في الاستغناء عن استخدام الأوراق بنسبة 100% تطبيق الهيئة الذكي ومبادرة إيقاف التعاملات النقدية والشيكات وإيقاف استخدام الطابعات وتحويل جميع المعاملات الورقية إلى رقمية وتطبيقا المكتب الذكي والمستند الذكي للموظفين واللذان شكّلا نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات إذ يتيحان المرونة الكاملة لموظفي الهيئة للعمل عن بعد.. وقد ساهمت هذه المبادرات في استمرار العمل بكل سلاسة ومواصلة تقديم خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة في فترة العمل عن بعد نتيجة انتشار جائحة كوفيد - 19».





إنجاز مهم



واختتم معاليه: «إذ نفخر بهذا الإنجاز المهم الذي حققته الهيئة أود أن أشيد بجهود دبي الذكية وتعاونها مع مختلف الجهات الحكومية في دبي ونعاهد القيادة الرشيدة على مواصلة العمل لابتكار تجارب فريدة تعزز من سعادة جميع المعنيين وتساهم في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صوغ المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم وتعزيز مكانتها حاضنة للإبداع ومنارة للابتكار وأن يكون هذا العام الذي نحتفل فيه باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة انطلاق نحو مزيد من التقدم والنمو والازدهار تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في عام 2071».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز