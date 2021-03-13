«المهام الخاصة» و«أكاديمية سيف بن زايد» تتفقدان جاهزية تدريب «القيادات الشرطية»

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع المهام الخاصة واللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية على سير عمل دورات القيادات الأولى والوسطى و جاهزية مستويات اللياقة البدنية لمنتسبي الدورات.



وأكدا اهتمام شرطة أبوظبي بدعم المنتسبين والارتقاء بإمكاناتهم وتعريفهم بالمستجدات للحفاظ على مكتسبات الوطن باعتبار التجارب العملية في مسيرة العمل الشرطي والأمني تسهم في صقل شخصية ضابط الشرطة للتعامل مع مختلف المواقف، ومواكبة العلوم الحديثة بما يعزز من تطوير الإمكانات البشرية.



واستعرضا مستجدات تطوير البرامج التدريبية وانعكاساتها الإيجابية على الارتقاء بمهارات الضباط في مجالات العمل الشرطي والأمني ووفقاً لأفضل المعايير العالمية المتقدمة.



وحثا المشاركين في الدورات القيادية على ضرورة تنمية قدراتهم المعرفية والمهارية لمواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة في مسيرتها التطويرية الشاملة لمواجهة التحديات الأمنية بمختلف أشكالها وأنواعها.

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