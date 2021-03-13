«ممتنون لكم».. فعالية تحتفي بخط دفاعنا الأول

المصدر: دبي ـ البيان

نظم مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي فعالية بعنوان «ممتنون لكم خط دفاعنا الأول»، شكراً وعرفاناً للأطباء والممرضين والإداريين في المركز الصحي لشرطة دبي. وذلك انطلاقاً من حرص المجلس، على تقدير الجهود والتضحيات البطولية لخط الدفاع الأول الذين يواصلون الليل والنهار من أجل الحفاظ على صحة وسلامة موظفي شرطة دبي عامة وأصحاب الهمم خاصة.



وأكد النقيب عبد الله حمد الشامسي، رئيس مجلس أصحاب الهمم بالنيابة، حرص المجلس برئاسة سيف جمعة الفلاسي، على ترجمة التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي خاصة في مجال إسعاد المجتمع، من خلال تقدير الجهود الجبارة والعطاءات المستمرة لمن يخاطرون بحياتهم من أجل توفير أعلى درجات الرعاية الصحية للموظفين، من المدنيين والعسكريين لوقايتهم من فيروس كورونا كوفيد 19.



وثمّن الشامسي، نيابة عن المجلس وكافة مرتب القوة من أصحاب الهمم، دور المركز الصحي لشرطة دبي، ومتابعة المقدم الطبيب الاستشاري الدكتور بدر سلطان راشد بن قبا المهيري، مدير المركز، معبراً عن عميق شكره وامتنانه للصنيع البطولي وما يقومون به منذ بداية الجائحة، لمتابعة شؤون أصحاب الهمم، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، ضمن خطط إدارة الأزمات والطوارئ التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي للتعافي والخروج من هذه الجائحة بأمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز