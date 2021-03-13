325 % زيادة المواعيد "عن بعد" في 2020 بـ «مدينة شخبوط الطبية»

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

سجلت مدينة الشيخ شخبوط الطبية أكثر من 23 ألف موعد للتطبيب عن بُعد، بزيادة في عدد هذه المواعيد بنسبة 325 %، الأمر الذي يعكس جودة الخدمات العلاجية المميزة بمعايير عالمية التي سعت مدينة شخبوط الطبية في تفعيلها لتعزيز الرعاية الصحية.





وأكد الدكتور ناصر عماش، الرئيس التنفيذي للمدينة، أن إطلاق منصّة «الرعاية المتصلة»، أتاحت لفرق الرعاية الطبية مجالاً للتواصل المباشر مع المرضى، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم عن بُعد، وخلال العام الماضي، مشيراً إلى أن إجمالي عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها العام الماضي بلغت 8,689 عملية، منها 3,344 عملية جراحية صغرى، و5,345 عملية جراحية كبرى، منها 1,178 جراحة للعظام، و853 جراحة للأطفال، و1,533 عملية جراحة عامة.





خدمة



وأوضح الدكتور عماش، أن فرقاً من شركة أبوظبي للخدمات الصحية - «صحة» و«مايو كلينك» ومستشفى المفرق ومدينة الشيخ شخبوط الطبية تعاونت معاً لنقل 142 مريضاً داخلياً، منهم 57 مريضاً في حالة حرجة، إلى موقع المستشفى الجديد، لتصبح بذلك مدينة الشيخ شخبوط الطبية عاملة بالكامل وجاهزة للخدمة كأفضل مركز للرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة.





وأضاف أن التحضير الجيد والعمل الجماعي المشترك أسهما بدور أساسي في افتتاح مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بعد ثمانية أشهر من التخطيط المكثف لضمان النقل الآمن لجميع المرضى في يوم بدء التشغيل، وفي هذا الإطار، كانت الدراسة المتأنية لآلاف الحالات الطارئة، واعتماد آلية تواصل فعالة، والتكليفات الدقيقة بالمهام المحددة، وإجراء تدريبات مكثفة عبر تمارين المحاكاة والعمليات التجريبية، ضمانةً لإتمام النقل الناجح للمرضى من مستشفى المفرق إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية خلال وقت قياسي بلغ خمس ساعات ونصف الساعة فقط، وهو نصف الوقت المقدر لإتمام العملية، حيث اكتمل النقل بدون تسجيل أي حوادث تتعلق بالسلامة، وكنتيجة منطقية لسمعتها المرموقة ضمن منظومة الرعاية الصحية في الدولة، وشراكاتها الفعالة مع المؤسسات والهيئات الصحية، استقبلت مدينة الشيخ شخبوط الطبية خلال عام 2020 وحده أكثر من 27,500 إحالة طبية، في إطار التزام مدينة الشيخ شخبوط الطبية بجلب خبرات «مايو كلينك» إلى المنطقة، أدخلت المنشأة أيضاً منصّة خبراء مايو AskMayoExpert واستشارات eConsults عبر الإنترنت لإتاحة مجال الاستفادة من هذه الخبرات عن قرب.





نموذج



وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن نموذج المركز الطبي والفروع التابعة تضمن تقديم الخدمات السريرية للمرضى في مدينة شخبوط وفق أعلى مستويات الرعاية ومعالجتهم، بغض النظر عن الموقع أو المنشأة التي يتم استقبالهم فيها، في حين يتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى ذوي المشاكل الصحية الأكثر تعقيداً، والتي تعتبر أيضاً مركز الصدمات المعتمد في أبوظبي، وتضم وحدة معالجة الحروق الوحيدة من نوعها في دولة الإمارات، بما يجعلها المستشفى الشريك الأنسب لتزويد المجتمع بالرعاية الصحية وخدمات الطوارئ اللازمة، بفضل ما توفره من وصول آمن وسهل إلى الخبرات الطبية والجراحية الممتازة، وتشمل الخدمات الطبية المتكاملة المقدمة للبالغين حالياً، كلاً من أمراض القلب، وجراحة العظام، وجراحة الأوعية الدموية، والجهاز الهضمي والأورام، وستتبعها أمراض الدم خلال فترة قريبة.

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