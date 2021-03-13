200 ألف مستفيد من تطعيم «كوفيد 19» في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

كشف حمد تريم عبيد الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية، أن عدد المستفيدين من التطعيم بلقاح «كوفيد 19» منذ بدء الحملة الوطنية للتطعيم بلغ 200 ألف شخص في إمارة عجمان، كما تم زيادة عدد المراكز العاملة بحملة التطعيم إلى 10 مراكز، بهدف تكثيف عملية التطعيم وفق توجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بأهمية تعزيز الصحة العامة وتوفير العلاج وخدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع، لافتاً إلى استمرار الأولية في التطعيم للفئات التي تشمل كلاً من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، إضافة إلى الأسر والعمالة المساندة ثم بقية أفراد المجتمع.







وقال حمد تريم عبيد الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية في تصريحات خاصة لـ«البيان»: تم بحمد الله الانتهاء من إعطاء الجرعة الثانية لعدد 200 ألف شخص في إمارة عجمان، وبدء العمل في التطعيم وإعطاء الجرعة الأولى للأشخاص الذين لم يسبق لهم التطعيم، لافتاً إلى أن المراكز العاملة في مجال التطعيم بلقاح «كوفيد 19» توقفت لمدة شهر عن استقبال الراغبين في التطعيم لأول مرة بغرض منح الفرصة لتطعيم جميع الحاصلين على الجرعة الأولى.



وأكد الشامسي أن الجهود مستمرة في تكثيف العمل ضمن الحملة الوطنية للتطعيم للوصول لجميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى أنه تم البدء في تطعيم العاملين في مراكز التسوق والمطاعم الكبرى والصالونات ومغاسل السيارات، موضحاً قيام 6 فرق عمل ميدانية للوصول إلى مقار المؤسسات الخدمية الكبرى، مؤكداً اهتمام وحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتوفير التطعيمات لجميع أفراد المجتمع، بهدف تعزيز الصحة العامة ومحاصرة الوباء والوصول إلى مناعة عالية للمجتمع.





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وأوضح الشامسي أن المراكز الصحية ومراكز التطعيم تعمل من الساعة التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساء من يوم السبت إلى الخميس، بهدف تغطية كافة سكان الإمارة، موضحاً أنه تم تخصيص مركز التطعيم بجامعة عجمان الذي افتتح مؤخراً للطلبة والعاملين في الجامعة وأسرهم والمواطنين، كما تم تخصيص مركز البيت المتوحد لاستقبال جميع فئات المجتمع للتطعيم وفحوصات كورونا المجانية، إضافة إلى تخصيص مركز التطعيم في مقر الجمعية الهندية للعاملين في مؤسسات الخدمات والمواصلات العامة، والمحلات التجارية المختلفة.



وذكر الشامسي بأنه تم الانتهاء من تطعيم جميع الأطقم الطبية والموظفين في المستشفيات الخاصة والعيادات الطبية، وأكد أن سير خطة تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم على قدم وساق، وفق الجدول الزمني المعد مسبقاً وتوسيع الرقعة الجغرافية لتسهيل وصول السكان في جميع المناطق للمراكز.



وأشاد بجهود الشركاء منطقة عجمان الطبية كلاً من الهلال الأحمر والمؤسسات المختلفة والدوائر الحكومية والشرطة لدورهم في نجاح الحملة الوطنية الرامية لتعزيز صحة وسلامة المجتمع.

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