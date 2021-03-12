شرطة الشارقة تطلق (مقتنياتك مسؤوليتك)

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة حملة توعية إلكترونية تستمر لمدة شهر، بعنوان «مقتنياتك.. مسؤوليتك»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين (مركز توجيه، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة).

وقال العقيد عمر أحمد بالزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة:

إن الحملة تهدف إلى تعزيز التدابير الوقائية الخاصة بالحد من سرقة محتويات المركبات، بنشر التوعية الشاملة بشأنها، انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن، والأمان، من خلال نشر فيديوهات التوعية بثلاث لغات (العربية، والإنجليزية، والأردو)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشرطة الشارقة، وشاشات العرض الإلكترونية المنتشرة بالإمارة.

وأضاف العقيد بالزود يأتي ذلك حرصاً من القيادة العامة لشرطة الشارقة، على تعزيز الوعي الأمني بين كل أفراد الجمهور، من التوعية ببعض الظواهر والسلوكيات السلبية، التي تظهر بين حين وآخر، وخصوصاً مرتادي المناطق البرية.

ومن تلك الظواهر السلبية، إقدام بعض أصحاب النفوس الضعيفة على جرائم سرقة المقتنيات خصوصاً الثمينة منها من داخل المركبات، التي يغفل أصحابها عن اتخاذ الإجراءات الوقائية لحمايتها من تلك الجرائم، منها تجنب ترك المقتنيات الثمينة، والوثائق المهمة داخل المركبة عند مغادرتها بشكل واضح، حيث تعتبر هذه المقتنيات أول ما يستهدفه سارقو المركبات، كما يعتبر تركها على هذه الحالة تشجيعاً صريحاً لهم على سرقتها.

تعاون

ودعا مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أفراد الجمهور إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، كون الظواهر السلبية لا يمكن التصدي لها من جهة واحدة، فهذه الأمور بحاجة إلى تحرك تكاملي في المجتمع، بالإبلاغ عن أي تصرفات تثير الريبة أو السرقة أو غيرها من الظواهر السلبية، وذلك عبر أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقم «999» المخصص للإبلاغ عن الحوادث البليغة والحالات الطارئة.

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