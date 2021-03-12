مؤسسات محمد بن خالد تعقد اجتماع الجمعية العمومية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

عقدت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية وتحديداً مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي وجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل اجتماع الجمعية العمومية، أخيراً، بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وبحضور ممثلين من وزارة تنمية المجتمع وذلك افتراضياً ضم أعضاء مجلس الإدارة للجمعيتين والأعضاء.

وأشاد ممثلو وزارة تنمية المجتمع بجهود الشيخة الدكتورة شما بنت محمد في تقديم ودعم البرامج الثقافية والاجتماعية والتراثية والتطوعية والمحققة لأهداف وزارة تنمية المجتمع.

كما قالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد: «يعد اجتماعاً استثنائياً لالتقاط أنفاسنا من جديد بأجواء مشبعة بالأمل حتى لو افتراضياً.

كما أشيد بجهود العضوات في إنجاح فعاليات المركز والجمعية التي تمت عبر منصات التواصل باختلافها وتنوعها، إضافة إلى تفاعل الأجيال الكبير وطاقاتهم الإبداعية التي ظهرت في حجم ونوعية مشاركتهم مع كل الفعاليات والمبادرات التي أطلقتها المؤسسات خلال العام الماضي».

وأضافت: «كما أنوه إلى حجم القوة في مواجهة الحاضر والنظرة إلى المستقبل والذي لم يأت من فراغ، وإنما انعكاساً لحكمة القيادة الرشيدة وقدرتها على التعامل مع المستجدات بحكمة، وما عكسه العطاء الكبير للقيادة التي كانت تحرص على بناء بنية تحتية قوية، بحيث حققت للمجتمع الشعور بالأمان الذي كان له دور كبير في تلك الصلابة المجتمعية في التعامل مع الجائحة والمستجدات. وحقاً سعيدة لأننا أصبحنا أكبر قوة وخبرة في مواجهة أي تحديات لمواجهة المستقبل».

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