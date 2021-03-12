الإمارات تعلن عن صندوق بــ 10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من بنيامين نتانياهو، رئيس وزراء إسرائيل، جرى خلاله بحث تقدم العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين.

وجرى عقب الاتصال، الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار، يستهدف الاستثمار في قطاعات استراتيجية في إسرائيل، وستقوم دولة الإمارات من خلال هذا الصندوق بالاستثمار في إسرائيل، ضمن قطاعات استراتيجية، تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.

وسيركز الصندوق على مبادرات التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسيتم تمويل الصندوق من مخصصات من الحكومة ومن مؤسسات القطاع الخاص.

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