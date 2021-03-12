حاكم رأس الخيمة يستقبل وزير الشباب والرياضة السريلانكي

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، نامال راجافاكشا، وزير شؤون الشباب والرياضة السريلانكي، يرافقه شاناكا دينوشان، وزير دولة، اللذين يزوران البلاد حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالوزير والوفد المرافق له، وأكد أهمية التعاون بين البلدين الصديقين، وعلى دور الرياضة المهم في تعزيز التقارب بين الشعوب، وفي تطوير طاقات الشباب وقدراتهم.

وعبر نامال راجافاكشا، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مثنياً على علاقات التعاون التي تربط البلدين.

حضر اللقاء، داميكا مالراج دى سيلفا، سفير سريلانكا لدى الدولة، وعدد من المسؤولين.

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