سفارتنا في الدنمارك تحتفل باليوم العالمي للمرأة

المصدر: دبي - البيان

نظمت سفارة الإمارات لدى الدنمارك احتفالية افتراضية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وتكريم إنجازاتها دُعيت إليها نخبة من الشخصيات النسائية المرموقة من وزارة الخارجية الدنماركية والصحافة المحلية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني.



وتحدثت السفيرة فاطمة خميس المزروعي عن دور الإمارات القيادي في مجال تمكين المرأة دستوريًا وعلميًا وعمليًا مستشهدة بالإحصائيات الرسمية للدولة والتي تظهر ريادتها إقليميًا ودوليًا في ملف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.



وتم عرض وثائقي عن إنجازات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة، وجرى نقاش بين الضيوف وجهت فيه السفيرة بعض الأسئلة للمشاركات حول التحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات المتعلقة بتمكين المرأة خلال الجائحة ومقارنة ارتفاع نسبة تعليم النساء في المجالات العلمية في الإمارات والدنمارك وأثر ذلك في تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين. وشاركت بعض المدعوات تجربتهن الشخصية في العيش والعمل في دولة الإمارات لوقت طويل وما تمتعن به من مزايا العيش في مجتمع يحتفي بالتنوع ويتسم بروح التسامح وتشعر المرأة فيه بالأمن والمساواة والدعم.

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