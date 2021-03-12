«لولاك».. رائعة شعرية تتغنى بمحمد بن زايد

المصدر: دبي - غسان خروب

في ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، غنى الوطن، وعزف على وتر المجد، احتفاء بسموه الذي طالما سطر حروفاً من ذهب في صفحات الوطن الذي أحبه، فهو رجل السلام، الذي لأجله سال مداد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، شعراً، أفضى إلى قصيدة «لولاك»، التي يصف فيها مواقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقوته، فهو الذي يخط عناوين للأمة، وباسمه أصبح للوطن وزنه وثقله وارتقت كلمته عالياً لتعانق السماء.



«لولاك»، لم تظل حبيسة الورق، وإنما تحررت من حدوده وتمددت على نوتة الفنان فايز السعيد، الذي صاغ لها لحناً يرتقي إلى مستوى القصيدة، التي وظف الفنان عيضة المنهالي كافة طبقات صوته لخدمتها، لتصبح أيقونة تضاف إلى قائمة المنهالي الطويلة، التي لم تخلُ من أغنيات سبق وأن أهداها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



عيضة المنهالي أهدى الأغنية الجديدة لسموه، وكشف عنها عبر حسابه الرسمي على انستغرام، حيث صفق لها الجمهور، بعد أن تجاوزت عدد مشاهداتها حاجز 55 ألف مشاهدة في غضون أقل من 3 ساعات، في حين بلغت مشاهدات كليب الأغنية على يوتيوب أكثر من 3500 مشاهدة في أقل من 3 ساعات.

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