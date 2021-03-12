ميلاد أسد الإمارات عز وفخر

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

تصدر وسم «ميلاد أسد الإمارات» ترند تويتر أمس، احتفالاً بعيد ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهنأ آلاف المغردين من مختلف أنحاء الوطن العربي سموه، مقدمين أسمى التهاني بيوم ميلاده، متمنين له الصحة والعافية وطول العمر.



وأكد المغردون أن يوم ميلاد سموه يوم فرح لكل الإماراتيين، مشيرين إلى أن سموه حقق العز والفخر للبلاد، وصنع السعادة على أرض هذا الوطن المعطاء.



ودون مغردون: «في مثل هذا اليوم ولد الفخر على هيئة إنسان»، «كل عام وبسمتك تسعد وطن»، «ميلاده السعادة مد الله عمره على طاعته»، «الله يوفقك وينصرك ويسدد خطاك»، «في هذا التاريخ ولد الوطن في صورة إنسان.. كل عام وأنت الخير كله يا سمو الإنسانية»، «الله يطول في عمره»، «ملك فرق عن صف الملوك ومراتبها»، «يا صقر نادر من سلالة بني ياس»، «يوم ميلادك يا بو خالد عظيم..، يا شريف من شريف له مقام..»، وقال الشاعر السعودي عبدالله أبوعيون: «يا حظ شعبك يا سمو القائد.. قلبك عليهم يبو خالد حاني».



ولمكانته السامية في قلوب المواطنين والمقيمين على حد سواء، نشر جاسم أسلم، المنتج الموسيقي الباكستاني، عبر قناته على يوتيوب، فيديو مميزاً بصوت واحد لمختلف جنسيات العالم وهم يرددون «عيشي بلادي.. عاش اتحاد إماراتنا»، وعرض كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في بداية جائحة «كورونا» وأيام التعقيم الوطني، عندما أشاد بمواطني ومقيمي الإمارات الذين رددوا النشيد الوطني الإماراتي بصوت واحد.

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