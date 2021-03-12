حمدان بن محمد: يوم ميلادك يسولف به التاريخ

المصدر: دبي- البيان

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ميلاده، ونشر سموه فيديو عبر حسابه في «إنستغرام» يتضمن أبياتاً شعرية جاء فيها:



يا أبو خالد حفظك الله وأنت الشيخ



اللي ليه ما يهز الوقت مقداره



يوم ميلادك يسولف به التاريخ



عندما سولف التاريخ بأخباره



كل ما قال كوكب الأرض للمريخ



فوق متني بنى الأمجاد بإصراره



قاله كوكب المريخ مجدي كمله



يوم فوقي حط مسباره

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