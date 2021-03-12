حمدان بن زايد: نحتفي بالرفعة والريادة

المصدر: دبي - البيان

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ميلاده.



ونشر سموه عبر حسابه في تويتر صورة تجمع سموهما خلال المراحل الدراسية الأولى، معلقاً سموه: «أخي ورفيق الدرب، اليوم نحتفي بالرفعة التي خطت على مدى الأعوام، بالريادة المثلى.. بالعطاء اللامتناهي، أعوام الناس وأيامهم تخلد بالذكريات، وأعوامكم تحفر بالمنجزات، دمتم نبراساً لوطن العز، دمتم ذخراً لشعب أحبكم وأحببتموه، ودمتم لرفيق درب وشاهد على مسيرة المجد والعطاء».

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