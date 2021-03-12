مشاورات ثنائية بين خارجيتي الإمارات وأوروغواي الشرقية

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أول من أمس، مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية مع وزارة الخارجية لجمهورية أوروغواي الشرقية.



وقد وقع المذكرة السفير عبدالله حمدان النقبي مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والسفير ريكاردو غونزاليس أريناس مدير عام الشؤون السياسية بوزارة الخارجية لجمهورية الأوروغواي.



وبموجب مذكرة التفاهم هذه، سوف يقوم الجانبان بالتشاور حول القضايا الثنائية لدعم وتوطيد العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وتنمية فرص التعاون بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفرص التعاون في المنظمات الدولية.

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