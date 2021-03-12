حاكم الشارقة يوجه بحل شكوى بشأن ضغط الامتحانات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هيئة الشارقة للتعليم بسرعة النظر في معالجة مداخلة ولي الأمر «أم محمد»، عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة، والتي ذكرت خلالها أن المدرسة الخاصة، التي يدرس فيها أبناؤها تجري امتحانين في يوم واحد، ما يؤثر على نتائجهم سلباً، حيث لا يمكنهم من أدائها، بما يحقق درجة نجاح عليا، وتخشى عليهم من الرسوب.





تواصل



وأكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن الهيئة تواصلت مع إدارة المدرسة، وإعلامها بضرورة إجراء اختبار واحد في اليوم الواحد، لعدم ازدواجية الاختبارات، وأن إدارة المدرسة تفهمت ذلك الأمر، وسوف تقوم بتطبيق التوجيه الذي ورد من الهيئة، كما تم الاتصال بولي الأمر وإبلاغها بالأمر، مبيناً أنه خلال جائحة «كورونا» تم وضع دليل إرشادي لوضع الاختبارات والتقويم، وتم توزيعه لإدارات المدارس، فتم عمل دورات تدريبية من قبل الهيئة لشرح آلية تلك الاختبارات، وفي حال وضعت إدارة المدرسة للطالب اختبارين في اليوم العلمي نفسه يتم توجيه إدارة المدرسة بتغيير جدول الامتحانات، وأن الهيئة تقف إلى جانب الطلبة، وتطالب كل إدارات المدارس بمراعاة ظروف الطلبة وأسرهم، خلال تلك الجائحة، كما أن عليها العمل بالدليل الإرشادي المقر من قبل الهيئة.





تقويم



وأضاف أن هناك تقييماً مستمراً من إدارات المدارس للطلبة، وأن المدرسة مسؤولة عن وضع الاختبارات وتطوير مهارات الطلبة وتحصيلهم العلمي، وهناك تقييم مستمر وتقييم نهائي، واختبارات نهائية، نهاية الفصل الأول والثاني والفصل الأخير، التقييم المستمر خلال الحصة الدراسية في سؤال أو سؤالين لقياس مهارات الطالب، ومن ثم يجمع المعلم الدرجات وأخذ أفضل درجة تحصل عليها الطالب، أما بالنسبة للاختبارات النهائية تنظمها إدارة المدرسة، وأنها ملزمة بذلك، بحيث لا يُعطى أكثر من اختبار واحد في اليوم الواحد.



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