تكريم فرق للعمل الابتكاري في شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بمكتبه، عدداً من فرق العمل الابتكاري من ضباط وصف ضباط شرطة الشارقة، لإسهاماتهم المتميزة في تسجيل مجموعة من الابتكارات في إدارة المصنفات الفكرية بوزارة الاقتصاد، بحضور العميد عبدالله إبراهيم بن نصار نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والمقدم سامح الحليان نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء.



وقد أشاد اللواء الشامسي بالفريقين اللذين تم تكريمهما، مثنياً على تفانيهما وحرصهما على الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي وتطويره وتعزيز ريادته، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه من عمل وبذل جهد يُعد نموذجاً يحتذى به، خاصةً بعدما تم توثيق ذلك الجهد والإبداع الفكري لفريقي العمل من أهم جهات توثيق الأعمال الابتكارية وتسجيلها وإدراجِها بإدارة المصنفات الفكرية التابعة لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.



وأكد أهمية ذلك القطاع وإداراته الفرعية والدور الريادي الذي يمثله في نَسب الأفكار لأهلها سعياً إلى إيجاد بيئة مشجعة لتطوير العمل وتحفيز العاملين للابتكار ودوام الإبداع الهادف للارتقاء المستمر بالمنظومة الشرطية، وأثر ذلك إيجابياً في تعزيز جودة الحياة بكافة مناحيها.

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