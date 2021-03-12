الأحواض الجافة تتعاون مع «الاتحاد إسكو» لإعادة تأهيل أنظمة الإنارة في مرافقها

المصدر: دبي - وام

كشفت الأحواض الجافة عن إبرام اتفاقية مع الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو» - الشركة المتخصصة في مجال خدمات الطاقة وإحدى شركات هيئة كهرباء ومياه دبي - لتأهيل أنظمة الإنارة في المرافق التابعة للأحواض الجافة العالمية.



وتأتي هذه الاتفاقية نتيجة للتعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في مجالات الاستدامة وكفاءة الطاقة لتضيف منجزاً جديداً لما تم إنجازه في السابق من تطبيقات حلول كفاءة الطاقة في قطاعات التبريد والإنارة والمياه.



وتتضمن الاتفاقية تطبيق حلول الإنارة الحديثة والذكية الداخلية والخارجية في مرافق ورش العمل، حيث سيتم استبدال عدد 378 وحدة إنارة تتوزع على ورش الحدادة والأنابيب ومناطق ومساحات الإنارة الخارجية.



أما فيما يتعلق بالوفورات المستهدفة، فمن المتوقع أن يوفر المشروع ما مقداره 943,094 كيلو واط/ساعة بشكل سنوي أي ما يعادل 419,676 درهماً والذي يشكل 55 بالمئة من استهلاك الإنارة الحالي للمناطق المستهدفة.



وقال القبطان رادو أنتولوفيتش الرئيس التنفيذي للأحواض الجافة العالمية، إن الأحواض ومن خلال شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الاتحاد لخدمات الطاقة تسعى للمساهمة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المرافق التابعة لها، ومواكبة أحدث التقنيات العالمية في ذات المجال.





خدمات



من جهته، أعرب فيصل الرئيسي الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة عن فخر الاتحاد إسكو بتقديم خدمات الطاقة المتنوعة لمرافق الأحواض الجافة العالمية، ويضيف المشروع الحالي حلول الإنارة الحديثة لحزمة الحلول المقدمة.. لافتاً إلى أن الاتحاد إسكو تسعى لتنفيذ العديد من مشاريع ترشيد الطاقة وتوسيع شريحة المستفيدين منها، مما يسهم في تحقيق أهداف برنامج واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة لعام 2030.



وتجدر الإشارة إلى أن شركة الاتحاد لخدمات الطاقة تعنى بتقديم خدمات ترشيد وتدقيق الطاقة، وتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المباني ورفع كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية وما يتبعها من حلول المراقبة والتحكم الذكي من خلال مراكز القياس والتحقق، فضلاً عن دورها التوعوي والإرشادي والتدريبي لكافة شرائح وفئات المجتمع والعاملين في هذا المجال من مقاولين واستشاريين ومتلقي الخدمة.

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