«طموح للرعاية الصحية» تحوّل حاويات الشحن لمستشفيات ميدانية للتصدي لـ«كوفيد-19»

المصدر: أبوظبي - البيان

استُكملت عمليات البناء في مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني، الذي تم تشييده بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالقرب من دارفور في السودان، وتم افتتاح المستشفى الميداني في 3 مارس 2021، فيما حولت «طموح للرعاية الصحية» حاويات الشحن إلى مستشفيات ميدانية مجهزة للتصدي لـ«كوفيد-19».





ويضم اتحاد الشركاء في المبادرة، شركة مقاولات البناء «برايم بروجكت إنترناشينول» وشركة «طموح للرعاية الصحية»، التي طوّرت مفهوم «حاويات الرعاية المركزة، إلى جانب انضمام الشريك السوداني المحلي، مجموعة»دال«و»كرياتيف بيتون«لدعم جهود الحكومة السودانية في بناء المستشفى الميداني.



وتهدف مبادرة»CARE«أو»رعاية«إلى تحويل حاويات سعة 40 قدماً إلى مستشفيات ميدانية طبية مجهزة بالكامل، ويتم تجميع مكونات التصميم ميدانياً من أجل إكمال البناء بسرعة في غضون 48 يوماً فقط وينتج عنه مرفق صحي حيوي دائم.





سند



وقال حمد محمد الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السودان:»تعودت دولة الإمارات على أن تكون سنداً وعوناً للدول التي تحتاج إلى الدعم خلال الأزمات والظروف الاستثنائية. ويُعدّ مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني خيرَ مثالٍ على ذلك، ونفخر باستكماله في وقت قياسي عبر فريق متخصص أرسلناه خصيصاً لبنائه وفق المواصفات المحددة. ونتوقع أن يساهم المستشفى بشكل كبير في دعم المجتمع السوداني، ونحن ممتنون لدعم شركائنا المحليين بقيادة شركة (طموح للرعاية الصحية) ومجموعة (دال) السودانية في تنفيذ هذه المبادرة«.



من جهته، قال عبدالله الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة»طموح للرعاية الصحية«:»تفخر شركة (طموح للرعاية الصحية) بدورها الريادي في التصدي لجائحة كوفيد-19، حيث قدّمت الدعم في الاختبارات والرعاية الصحية وتطوير اللقاحات في دولة الإمارات وكذلك على الصعيد الدولي. ونثق بأن هذا المستشفى الميداني سيحدث فرقاً كبيراً لدى المجتمع السوداني الذي تأثّر بشدة من الجائحة، كما أنه يؤكد فعالية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ استجابة إنسانية حاسمة لجائحة كوفيد-19 وغيرها من الأزمات والتحديات الصحية.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز