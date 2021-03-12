بلدية دبي تغلق 3 مؤسسات وتوجه 40 تنبيهاً

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مغسلة ومقهى شيشة وصالوناً بسبب عدم الالتزام بالتباعد الجسدي ومخالفة التعليمات الصحية الوقائية والنظافة الشخصية، ونفذ مفتشو البلدية 2338 زيارة تفتيشية على المؤسسات، أول من أمس، وتم مخالفة مؤسستين وتوجيه 40 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2293 مؤسسة.





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ويحرص مفتشو بلدية دبي خلال الجولات الرقابية على التأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية والوقائية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابة البلدية، والتي تشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات وكذلك التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بهدف تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى البلدية.

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