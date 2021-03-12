تفاهم بين «النعيمي الخيرية» و«أنجلو أربيان» للرعاية الصحية

المصدر: عجمان - البيان

وقعت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية مذكرة تفاهم مع مجموعة «أنجلو أربيان» للرعاية الصحية متمثلة في مستشفى أمينة ومركز أمينة الطبي ومركز كورنيش الشارقة الطبي، تتضمن تقديم خصومات لخدمات الرعاية الصحية للحالات الإنسانية المستحقة.



وقع مذكرة التفاهم الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية ومحمد علي العمري الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة «أنجلو أربيان» للرعاية الصحية، بحضور لؤي القادري المدير الإداري لمستشفى أمينة.



وأوضحت الشيخة عزة النعيمي أن المذكرة تتضمن تقديم خصومات على خدمات الرعاية الصحية التي تشمل الاستشارات الطبية وغسيل الكلى والعلاج الطبيعي والمختبر والأشعة بنسبة تصل إلى 50 بالمئة لموظفي مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية والمتعاملين معها من الحالات الإنسانية والفئات المستحقة.



وأكدت في هذا الصدد أن المؤسسة تبذل قصارى جهدها لتوفير الدعم اللازم والرعاية الصحية المتميزة للمستحقين من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة.



من جانبه، أشاد العمري بالجهود الكبيرة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في مجال الأعمال الإنسانية والخيرية، معرباً عن سعادته بالتعاون مع المؤسسة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستحقين.



وكانت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي قد قامت بزيارة مستشفى أمينة بناءً على دعوة من إدارة المستشفى للاطلاع على خطتها الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية في تقديم الخدمة العلاجية المتميزة.

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