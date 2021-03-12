"الوطني" يعقد جلسته الثامنة الثلاثاء المقبل ويوجه 4 أسئلة أمنية

المصدر: أبوظبي - وام

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء 16 مارس الحالي في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.



ويناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، وموضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، ويوجه أربعة أسئلة تتعلق بالشؤون الأمنية.



كما يناقش المجلس مشروع الرد على خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، ويعرض موضوعين عامين واردين من اللجان للموافقة عليهما ورفعها إلى الحكومة، وهما موضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث» المتبنى من لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وموضوع «سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء» المتبنى من لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية.



ويطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات»، وطلب الموافقة على مناقشة موضوع «التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني».



وفي بند الرسائل الواردة من الحكومة يطلع المجلس على رسالتين واردتين من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة موضوع «تنظيم العمل التطوعي»، والموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي».



وفي بند التقارير الواردة من اللجان يطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول توصيات المجلس في شأن موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية».



ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطتي الجلستين السادسة والسابعة من دور الانعقاد العادي الثاني المعقودتين بتاريخ 9/2/2021 و16/2/2021.

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