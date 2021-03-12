1803 حملات تفتيشية على أسواق دبا الفجيرة في شهرين

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكد المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة، مواصلة البلدية جهودها للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين في مختلف مناطق مدينة دبا.

وذلك من خلال حملاتها التفتيشية التي بلغت خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 1803 حملات تفتيشية على مختلف الأسواق ومحلات الحلاقة والصالونات، لضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد 19»، موضحاً أن الحملات أسفرت عن إغلاق 22 محلاً، بسبب الإهمال في تطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما تم توجيه 264 إنذاراً للمخالفين وتحرير 250 مخالفة، إلى جانب مصادرة 769 كجم، شملت 703 كجم من المواد الغذائية، و42 مواد تجميلية، و15 كجم مواد استهلاكية، وأيضاً مصادرة 9 كجم من المواد المحظورة.

وأكد اليماحي أنه من منطلق الحفاظ على صحة المجتمع باعتبارها أولوية لا يمكن التفريط بها، تسعى البلدية دوماً إلى تكثيف جهودها من أجل سلامة الأفراد وصحتهم العامة في ظل جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالتباعد الجسدي والفصل بين مواقع الانتظار، وضرورة لبس الكمامة، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز