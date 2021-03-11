طقس عطلة نهاية الأسبوع في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس مغبرا وغائما جزئياً أحياناً غدا ويكون مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً يوم السبت خاصة شمالاً وعلى الجزر.

وقال المركز إن الرياح ستكون جنوبية غربية نهار غد وستكون معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية ويوجد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، تتحول آخر ليل غد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر يوم السبت، وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة غرباً.

وأشار إلى أن البحر سيكون متوسط الموج في الخليج العربي ويضطرب تدريجياً غرباً آخر ليل غد وصباح السبت ويصبح مضطربا بوجه عام يوم السبت ويكون خفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان غدا ويصبح متوسطا إلى مضطرب أحياناً يوم السبت.

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