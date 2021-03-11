شرطة أبوظبي تفتتح مركز فحص فني للمركبات الثقيلة في الفاية

المصدر: وام

افتتحت شرطة أبوظبي وشركة مواصلات الإمارات مركز الفحص الفني للمركبات الثقيلة بمنطقة الفاية بمدينة أبوظبي، وذلك في إطار خطة تحديث وتطوير مراكز تقديم الخدمة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

وأكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، أن المركز يقدم الخدمات المتطورة للجمهور بأفضل المستويات ضمن منظومة متكاملة في إطار حرص شرطة أبوظبي على إنشاء مراكز خدمية بمختلف مناطق إمارة أبوظبي لمواجهة التحديات والمستجدات وتحقيق المزيد من المنجزات في مسيرة الدولة التطويرية وتقديم الخدمات تحقيقًا لاستراتيجية شرطة أبوظبي في مجال المحافظة على ثقة الجمهور.

وأوضح العقيد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات أن إنشاء المركز يأتي اختصاراً للمسافات والوقت على المتعاملين من ملاك المركبات الثقيلة وسائقيها وتسهيل إنجاز خدمات التسجيل وتجديد الترخيص وغيرها من الخدمات في مراكز الفحص، بما يجعلها خدمات أكثر تميزاً وتوافقاً مع أرقى الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة وتحقق الرضا والسعادة لدى الشركاء والمتعاملين.

وأشار إلى أن الاهتمام بالتوسعة وزيادة المراكز يعزز من جاهزية المديرية في استمرارية تنفيذ الأعمال وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة فيروس "كوفيد 19" والالتزام بالتباعد الاجتماعي لوقاية العاملين والمتعاملين.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على توحيد الجهود في إسعاد المتعاملين بكافة فئاتهم من خلال تقديم خدمات متميزة وعلى مدار الساعة مع التركيز على اختيار المواقع الجغرافية المميزة، موضحا أن مواعيد عمل مركز الفاية تبدأ في السابعة صباحاً ولغاية العاشرة مساء من الأحد إلى الخميس.

حضر الافتتاح سعادة محمد عبدالله الجرمن الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات الإمارات وعدد من ضباط مديرية ترخيص السائقين والآليات.

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